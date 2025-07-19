QuotazioniSezioni
TRIN
TRIN: Trinity Capital Inc

16.47 USD 0.20 (1.23%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TRIN ha avuto una variazione del 1.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.30 e ad un massimo di 16.49.

Segui le dinamiche di Trinity Capital Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
16.30 16.49
Intervallo Annuale
12.97 16.82
Chiusura Precedente
16.27
Apertura
16.34
Bid
16.47
Ask
16.77
Minimo
16.30
Massimo
16.49
Volume
1.812 K
Variazione giornaliera
1.23%
Variazione Mensile
1.92%
Variazione Semestrale
8.36%
Variazione Annuale
21.73%
