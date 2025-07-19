Valute / TRIN
TRIN: Trinity Capital Inc
16.47 USD 0.20 (1.23%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TRIN ha avuto una variazione del 1.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.30 e ad un massimo di 16.49.
Segui le dinamiche di Trinity Capital Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
16.30 16.49
Intervallo Annuale
12.97 16.82
- Chiusura Precedente
- 16.27
- Apertura
- 16.34
- Bid
- 16.47
- Ask
- 16.77
- Minimo
- 16.30
- Massimo
- 16.49
- Volume
- 1.812 K
- Variazione giornaliera
- 1.23%
- Variazione Mensile
- 1.92%
- Variazione Semestrale
- 8.36%
- Variazione Annuale
- 21.73%
20 settembre, sabato