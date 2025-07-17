Валюты / TRIN
TRIN: Trinity Capital Inc
16.06 USD 0.04 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TRIN за сегодня изменился на 0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.96, а максимальная — 16.09.
Следите за динамикой Trinity Capital Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TRIN
Дневной диапазон
15.96 16.09
Годовой диапазон
12.97 16.82
- Предыдущее закрытие
- 16.02
- Open
- 16.01
- Bid
- 16.06
- Ask
- 16.36
- Low
- 15.96
- High
- 16.09
- Объем
- 1.548 K
- Дневное изменение
- 0.25%
- Месячное изменение
- -0.62%
- 6-месячное изменение
- 5.66%
- Годовое изменение
- 18.70%
