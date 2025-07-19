Währungen / TRIN
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TRIN: Trinity Capital Inc
16.40 USD 0.13 (0.80%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TRIN hat sich für heute um 0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.33 bis zu einem Hoch von 16.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Trinity Capital Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRIN News
- Dividend Power Dogs: 12 Ideal Safer September Stars
- Trinity Capital kündigt Dividende von 0,51 US-Dollar für das dritte Quartal an
- Trinity Capital declares $0.51 dividend for third quarter
- Trinity Capital: Solid BDC Value (Rating Upgrade) (NASDAQ:TRIN)
- Trinity Capital: High-Quality BDC, But Waiting For A Pullback (NASDAQ:TRIN)
- Yield Curve Steepening Implications For The Income Market
- BDCs Down? Here's Why Trinity Capital Is A Top Contrarian Pick (NASDAQ:TRIN)
- Trinity Capital expands credit facility to $690 million
- Trinity Capital appoints Josh Mackey as tech lending director
- Morgan Stanley Direct Lending: 11.6% Yield, But How Safe Is The Dividend? (MSDL)
- PBDC: It Has Become Even Less Attractive Way To Capture BDC Exposure (NYSEARCA:PBDC)
- Attention High-Yield Investors: More BDC Dividend Cuts Are Likely Coming
- Trinity capital CEO Brown buys $50k in shares
- Trinity Capital: The 12.9% Dividend Yield Remains One Of The Best In The BDC Space (TRIN)
- Buy Trinity Capital's TRINI, Sell WhiteHorse Finance's WHFCL
- Blackstone Secured Lending: Mediocre Earnings, Here's Our 'Soft' Hedge Move (NYSE:BXSL)
- Earnings call transcript: Trinity Capital Q2 2025 beats forecasts, stock rises
- Trinity Capital shares up as Q2 earnings top estimates
- Trinity Capital (TRIN) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Trinity Capital earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Trinity Capital Q2 2025 slides: Improved earnings and portfolio growth after Q1 miss
- BDC Weekly Review: Q2 Credit Spread Tightening Bodes Well For NAVs
- Generating Option 'Income' In July
- Buy 5 Ideal Safer Dividend Power Dogs In July
Tagesspanne
16.33 16.48
Jahresspanne
12.97 16.82
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.27
- Eröffnung
- 16.34
- Bid
- 16.40
- Ask
- 16.70
- Tief
- 16.33
- Hoch
- 16.48
- Volumen
- 467
- Tagesänderung
- 0.80%
- Monatsänderung
- 1.49%
- 6-Monatsänderung
- 7.89%
- Jahresänderung
- 21.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K