TRIN: Trinity Capital Inc

16.40 USD 0.13 (0.80%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TRIN hat sich für heute um 0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.33 bis zu einem Hoch von 16.48 gehandelt.

Tagesspanne
16.33 16.48
Jahresspanne
12.97 16.82
Vorheriger Schlusskurs
16.27
Eröffnung
16.34
Bid
16.40
Ask
16.70
Tief
16.33
Hoch
16.48
Volumen
467
Tagesänderung
0.80%
Monatsänderung
1.49%
6-Monatsänderung
7.89%
Jahresänderung
21.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K