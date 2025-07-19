通貨 / TRIN
TRIN: Trinity Capital Inc
16.27 USD 0.18 (1.12%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TRINの今日の為替レートは、1.12%変化しました。日中、通貨は1あたり16.00の安値と16.28の高値で取引されました。
Trinity Capital Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRIN News
- Dividend Power Dogs: 12 Ideal Safer September Stars
- トリニティ・キャピタル、第3四半期に0.51ドルの配当を宣言
- Trinity Capital declares $0.51 dividend for third quarter
- Trinity Capital: Solid BDC Value (Rating Upgrade) (NASDAQ:TRIN)
- Trinity Capital: High-Quality BDC, But Waiting For A Pullback (NASDAQ:TRIN)
- Yield Curve Steepening Implications For The Income Market
- BDCs Down? Here's Why Trinity Capital Is A Top Contrarian Pick (NASDAQ:TRIN)
- Trinity Capital expands credit facility to $690 million
- Trinity Capital appoints Josh Mackey as tech lending director
- Morgan Stanley Direct Lending: 11.6% Yield, But How Safe Is The Dividend? (MSDL)
- PBDC: It Has Become Even Less Attractive Way To Capture BDC Exposure (NYSEARCA:PBDC)
- Attention High-Yield Investors: More BDC Dividend Cuts Are Likely Coming
- Trinity capital CEO Brown buys $50k in shares
- Trinity Capital: The 12.9% Dividend Yield Remains One Of The Best In The BDC Space (TRIN)
- Buy Trinity Capital's TRINI, Sell WhiteHorse Finance's WHFCL
- Blackstone Secured Lending: Mediocre Earnings, Here's Our 'Soft' Hedge Move (NYSE:BXSL)
- Earnings call transcript: Trinity Capital Q2 2025 beats forecasts, stock rises
- Trinity Capital shares up as Q2 earnings top estimates
- Trinity Capital (TRIN) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Trinity Capital earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Trinity Capital Q2 2025 slides: Improved earnings and portfolio growth after Q1 miss
- BDC Weekly Review: Q2 Credit Spread Tightening Bodes Well For NAVs
- Generating Option 'Income' In July
- Buy 5 Ideal Safer Dividend Power Dogs In July
1日のレンジ
16.00 16.28
1年のレンジ
12.97 16.82
- 以前の終値
- 16.09
- 始値
- 16.20
- 買値
- 16.27
- 買値
- 16.57
- 安値
- 16.00
- 高値
- 16.28
- 出来高
- 2.190 K
- 1日の変化
- 1.12%
- 1ヶ月の変化
- 0.68%
- 6ヶ月の変化
- 7.04%
- 1年の変化
- 20.25%
