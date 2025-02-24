Moedas / TRDA
TRDA: Entrada Therapeutics Inc
5.71 USD 0.62 (12.18%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TRDA para hoje mudou para 12.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.15 e o mais alto foi 5.75.
Veja a dinâmica do par de moedas Entrada Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TRDA Notícias
Faixa diária
5.15 5.75
Faixa anual
5.02 21.79
- Fechamento anterior
- 5.09
- Open
- 5.15
- Bid
- 5.71
- Ask
- 6.01
- Low
- 5.15
- High
- 5.75
- Volume
- 1.560 K
- Mudança diária
- 12.18%
- Mudança mensal
- 4.39%
- Mudança de 6 meses
- -39.26%
- Mudança anual
- -63.56%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh