TRDA: Entrada Therapeutics Inc
5.49 USD 0.06 (1.08%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TRDA hat sich für heute um -1.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.48 bis zu einem Hoch von 5.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Entrada Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
5.48 5.77
Jahresspanne
5.02 21.79
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.55
- Eröffnung
- 5.60
- Bid
- 5.49
- Ask
- 5.79
- Tief
- 5.48
- Hoch
- 5.77
- Volumen
- 228
- Tagesänderung
- -1.08%
- Monatsänderung
- 0.37%
- 6-Monatsänderung
- -41.60%
- Jahresänderung
- -64.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K