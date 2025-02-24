Valute / TRDA
TRDA: Entrada Therapeutics Inc
5.42 USD 0.13 (2.34%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TRDA ha avuto una variazione del -2.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.40 e ad un massimo di 5.77.
Segui le dinamiche di Entrada Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
5.40 5.77
Intervallo Annuale
5.02 21.79
- Chiusura Precedente
- 5.55
- Apertura
- 5.60
- Bid
- 5.42
- Ask
- 5.72
- Minimo
- 5.40
- Massimo
- 5.77
- Volume
- 1.102 K
- Variazione giornaliera
- -2.34%
- Variazione Mensile
- -0.91%
- Variazione Semestrale
- -42.34%
- Variazione Annuale
- -65.41%
21 settembre, domenica