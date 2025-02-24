QuotazioniSezioni
TRDA
TRDA: Entrada Therapeutics Inc

5.42 USD 0.13 (2.34%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TRDA ha avuto una variazione del -2.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.40 e ad un massimo di 5.77.

Segui le dinamiche di Entrada Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.40 5.77
Intervallo Annuale
5.02 21.79
Chiusura Precedente
5.55
Apertura
5.60
Bid
5.42
Ask
5.72
Minimo
5.40
Massimo
5.77
Volume
1.102 K
Variazione giornaliera
-2.34%
Variazione Mensile
-0.91%
Variazione Semestrale
-42.34%
Variazione Annuale
-65.41%
