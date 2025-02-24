货币 / TRDA
TRDA: Entrada Therapeutics Inc
5.10 USD 0.02 (0.39%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TRDA汇率已更改-0.39%。当日，交易品种以低点5.05和高点5.50进行交易。
关注Entrada Therapeutics Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TRDA新闻
- 高盛开始对Entrada Therapeutics股票进行早期生物技术评级
- Goldman Sachs initiates coverage on Entrada Therapeutics stock with Early-Stage Biotech rating
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Entrada awards $100,000 in grants to Duchenne muscular dystrophy groups
- Roth/MKM lowers Entrada Therapeutics stock price target to $17 from $21
- Entrada (TRDA) Q2 Revenue Drops 98%
- Entrada Therapeutics August 2025 slides: advancing four clinical-stage programs
- Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Entrada Therapeutics earnings missed by $0.22, revenue fell short of estimates
- Entrada Therapeutics (TRDA) Soars 5.6%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Entrada therapeutics (TRDA) director Parmar sells $202k in stock
- 5am Ventures v sells Entrada Therapeutics (TRDA) stock for $202k
- Entrada Therapeutics (TRDA) 10% owners sell $866k in stock
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Entrada Therapeutics Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- H.C. Wainwright reaffirms Buy rating on Entrada Therapeutics stock
- Entrada Therapeutics to start DMD trial in Q3 2025
- The Risk/Reward Of Avidity Biosciences And Its 2 Promising Programs (NASDAQ:RNA)
- Tracking Baker Brothers Portfolio - Q4 2024 Update
- FDA Clears Entrada Therapeutics' Early-Stage For Potential Treatment Of Duchenne Muscular Dystrophy - Entrada Therapeutics (NASDAQ:TRDA)
日范围
5.05 5.50
年范围
5.02 21.79
- 前一天收盘价
- 5.12
- 开盘价
- 5.17
- 卖价
- 5.10
- 买价
- 5.40
- 最低价
- 5.05
- 最高价
- 5.50
- 交易量
- 1.389 K
- 日变化
- -0.39%
- 月变化
- -6.76%
- 6个月变化
- -45.74%
- 年变化
- -67.45%
