TRDA: Entrada Therapeutics Inc
5.12 USD 0.06 (1.19%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TRDA за сегодня изменился на 1.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.02, а максимальная — 5.20.
Следите за динамикой Entrada Therapeutics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TRDA
- Goldman Sachs начинает освещение акций Entrada Therapeutics с рейтингом Early-Stage Biotech
- Goldman Sachs initiates coverage on Entrada Therapeutics stock with Early-Stage Biotech rating
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Entrada awards $100,000 in grants to Duchenne muscular dystrophy groups
- Roth/MKM lowers Entrada Therapeutics stock price target to $17 from $21
- Entrada (TRDA) Q2 Revenue Drops 98%
- Entrada Therapeutics August 2025 slides: advancing four clinical-stage programs
- Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Entrada Therapeutics earnings missed by $0.22, revenue fell short of estimates
- Entrada Therapeutics (TRDA) Soars 5.6%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Entrada therapeutics (TRDA) director Parmar sells $202k in stock
- 5am Ventures v sells Entrada Therapeutics (TRDA) stock for $202k
- Entrada Therapeutics (TRDA) 10% owners sell $866k in stock
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Entrada Therapeutics Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- H.C. Wainwright reaffirms Buy rating on Entrada Therapeutics stock
- Entrada Therapeutics to start DMD trial in Q3 2025
- The Risk/Reward Of Avidity Biosciences And Its 2 Promising Programs (NASDAQ:RNA)
- Tracking Baker Brothers Portfolio - Q4 2024 Update
- FDA Clears Entrada Therapeutics' Early-Stage For Potential Treatment Of Duchenne Muscular Dystrophy - Entrada Therapeutics (NASDAQ:TRDA)
Дневной диапазон
5.02 5.20
Годовой диапазон
5.02 21.79
- Предыдущее закрытие
- 5.06
- Open
- 5.03
- Bid
- 5.12
- Ask
- 5.42
- Low
- 5.02
- High
- 5.20
- Объем
- 755
- Дневное изменение
- 1.19%
- Месячное изменение
- -6.40%
- 6-месячное изменение
- -45.53%
- Годовое изменение
- -67.33%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.