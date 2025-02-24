通貨 / TRDA
TRDA: Entrada Therapeutics Inc
5.55 USD 0.46 (9.04%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TRDAの今日の為替レートは、9.04%変化しました。日中、通貨は1あたり5.15の安値と5.75の高値で取引されました。
Entrada Therapeutics Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TRDA News
- ゴールドマン・サックス、エントラーダ・セラピューティクスを初期段階バイオテック評価で開始
- Goldman Sachs initiates coverage on Entrada Therapeutics stock with Early-Stage Biotech rating
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Entrada awards $100,000 in grants to Duchenne muscular dystrophy groups
- Roth/MKM lowers Entrada Therapeutics stock price target to $17 from $21
- Entrada (TRDA) Q2 Revenue Drops 98%
- Entrada Therapeutics August 2025 slides: advancing four clinical-stage programs
- Entrada Therapeutics, Inc. (TRDA) Reports Q2 Loss, Lags Revenue Estimates
- Entrada Therapeutics earnings missed by $0.22, revenue fell short of estimates
- Entrada Therapeutics (TRDA) Soars 5.6%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Entrada therapeutics (TRDA) director Parmar sells $202k in stock
- 5am Ventures v sells Entrada Therapeutics (TRDA) stock for $202k
- Entrada Therapeutics (TRDA) 10% owners sell $866k in stock
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q1 2025 Update
- Entrada Therapeutics Announces Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- H.C. Wainwright reaffirms Buy rating on Entrada Therapeutics stock
- Entrada Therapeutics to start DMD trial in Q3 2025
- The Risk/Reward Of Avidity Biosciences And Its 2 Promising Programs (NASDAQ:RNA)
- Tracking Baker Brothers Portfolio - Q4 2024 Update
- FDA Clears Entrada Therapeutics' Early-Stage For Potential Treatment Of Duchenne Muscular Dystrophy - Entrada Therapeutics (NASDAQ:TRDA)
1日のレンジ
5.15 5.75
1年のレンジ
5.02 21.79
- 以前の終値
- 5.09
- 始値
- 5.15
- 買値
- 5.55
- 買値
- 5.85
- 安値
- 5.15
- 高値
- 5.75
- 出来高
- 2.702 K
- 1日の変化
- 9.04%
- 1ヶ月の変化
- 1.46%
- 6ヶ月の変化
- -40.96%
- 1年の変化
- -64.58%
