Moedas / TNDM
TNDM: Tandem Diabetes Care Inc
13.25 USD 1.07 (8.78%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TNDM para hoje mudou para 8.78%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.28 e o mais alto foi 13.33.
Veja a dinâmica do par de moedas Tandem Diabetes Care Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TNDM Notícias
Faixa diária
12.28 13.33
Faixa anual
9.29 42.70
- Fechamento anterior
- 12.18
- Open
- 12.44
- Bid
- 13.25
- Ask
- 13.55
- Low
- 12.28
- High
- 13.33
- Volume
- 3.370 K
- Mudança diária
- 8.78%
- Mudança mensal
- 5.75%
- Mudança de 6 meses
- -31.67%
- Mudança anual
- -68.76%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh