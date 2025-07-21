KurseKategorien
Währungen / TNDM
Zurück zum Aktien

TNDM: Tandem Diabetes Care Inc

13.33 USD 0.09 (0.68%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TNDM hat sich für heute um 0.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.07 bis zu einem Hoch von 13.48 gehandelt.

Verfolgen Sie die Tandem Diabetes Care Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TNDM News

Tagesspanne
13.07 13.48
Jahresspanne
9.29 42.70
Vorheriger Schlusskurs
13.24
Eröffnung
13.32
Bid
13.33
Ask
13.63
Tief
13.07
Hoch
13.48
Volumen
703
Tagesänderung
0.68%
Monatsänderung
6.38%
6-Monatsänderung
-31.25%
Jahresänderung
-68.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K