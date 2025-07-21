Währungen / TNDM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TNDM: Tandem Diabetes Care Inc
13.33 USD 0.09 (0.68%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TNDM hat sich für heute um 0.68% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.07 bis zu einem Hoch von 13.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tandem Diabetes Care Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TNDM News
- Jim Cramer: This Is The Right Time To Buy This Energy Stock - Cintas (NASDAQ:CTAS), Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG)
- Tandem Diabetes Care auf Morgan Stanley Konferenz: Strategische Wachstumspläne vorgestellt
- Oppenheimer sees stronger growth at Boston Scientific
- Oppenheimer maintains Tandem Diabetes Care stock rating, lowers price target
- Who benefits the most from rate cuts?
- Tandem Diabetes at Canaccord Conference: Strategic Shifts and Market Focus
- CFRA slashes Tandem Diabetes Care stock price target on GLP-1 risks
- Top 3 Health Care Stocks That Are Preparing To Pump This Month - Exact Sciences (NASDAQ:EXAS), Outset Medical (NASDAQ:OM)
- TNDM Stock Falls on Q2 Earnings Miss, Revenues Beat, Gross Margin Up
- Tandem Diabetes Care: Earnings Miss Confirms Bear Case - Downgrade To Sell (NASDAQ:TNDM)
- Why Is Insulet Peer Tandem Diabetes Stock Trading Lower Today - Tandem Diabetes Care (NASDAQ:TNDM)
- Tandem Diabetes Care price target lowered to $20 at TD Cowen on US sales concerns
- Redwire Posts Downbeat Q2 Results, Joins Tandem Diabetes Care, Fortinet, Symbotic And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - ADMA Biologics (NASDAQ:ADMA), Airbnb (NASDAQ:ABNB)
- Piper Sandler downgrades Tandem Diabetes stock on weak domestic outlook
- Tandem Diabetes Care (TNDM) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Tandem Diabetes Care Q2 2025 slides: dual-platform strategy targets underpenetrated market
- Tandem Diabetes Care stock hits 52-week low at $14.30
- Abbott's Q2 Diabetes Care Sales Rise 19.6%: What's Backing It?
- Bears are Losing Control Over Tandem Diabetes Care (TNDM), Here's Why It's a 'Buy' Now
- Neuronetics (STIM) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Will Stereotaxis Inc. (STXS) Report Negative Earnings Next Week? What You Should Know
- Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Down 27.0% in 4 Weeks, Here's Why You Should You Buy the Dip in Tandem Diabetes Care (TNDM)
Tagesspanne
13.07 13.48
Jahresspanne
9.29 42.70
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.24
- Eröffnung
- 13.32
- Bid
- 13.33
- Ask
- 13.63
- Tief
- 13.07
- Hoch
- 13.48
- Volumen
- 703
- Tagesänderung
- 0.68%
- Monatsänderung
- 6.38%
- 6-Monatsänderung
- -31.25%
- Jahresänderung
- -68.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K