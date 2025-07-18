통화 / TNDM
TNDM: Tandem Diabetes Care Inc
12.57 USD 0.67 (5.06%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TNDM 환율이 오늘 -5.06%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.55이고 고가는 13.52이었습니다.
Tandem Diabetes Care Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
12.55 13.52
년간 변동
9.29 42.70
- 이전 종가
- 13.24
- 시가
- 13.32
- Bid
- 12.57
- Ask
- 12.87
- 저가
- 12.55
- 고가
- 13.52
- 볼륨
- 4.341 K
- 일일 변동
- -5.06%
- 월 변동
- 0.32%
- 6개월 변동
- -35.17%
- 년간 변동율
- -70.37%
