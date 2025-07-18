通貨 / TNDM
TNDM: Tandem Diabetes Care Inc
13.24 USD 1.06 (8.70%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TNDMの今日の為替レートは、8.70%変化しました。日中、通貨は1あたり12.28の安値と13.44の高値で取引されました。
Tandem Diabetes Care Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
12.28 13.44
1年のレンジ
9.29 42.70
- 以前の終値
- 12.18
- 始値
- 12.44
- 買値
- 13.24
- 買値
- 13.54
- 安値
- 12.28
- 高値
- 13.44
- 出来高
- 6.752 K
- 1日の変化
- 8.70%
- 1ヶ月の変化
- 5.67%
- 6ヶ月の変化
- -31.72%
- 1年の変化
- -68.79%
