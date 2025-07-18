クォートセクション
TNDM: Tandem Diabetes Care Inc

13.24 USD 1.06 (8.70%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TNDMの今日の為替レートは、8.70%変化しました。日中、通貨は1あたり12.28の安値と13.44の高値で取引されました。

Tandem Diabetes Care Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
12.28 13.44
1年のレンジ
9.29 42.70
以前の終値
12.18
始値
12.44
買値
13.24
買値
13.54
安値
12.28
高値
13.44
出来高
6.752 K
1日の変化
8.70%
1ヶ月の変化
5.67%
6ヶ月の変化
-31.72%
1年の変化
-68.79%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K