货币 / TNDM
TNDM: Tandem Diabetes Care Inc
12.22 USD 0.21 (1.69%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TNDM汇率已更改-1.69%。当日，交易品种以低点12.03和高点12.64进行交易。
关注Tandem Diabetes Care Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TNDM新闻
- Jim Cramer: This Is The Right Time To Buy This Energy Stock - Cintas (NASDAQ:CTAS), Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG)
- Oppenheimer sees stronger growth at Boston Scientific
- Oppenheimer maintains Tandem Diabetes Care stock rating, lowers price target
- Who benefits the most from rate cuts?
- Tandem Diabetes at Canaccord Conference: Strategic Shifts and Market Focus
- CFRA slashes Tandem Diabetes Care stock price target on GLP-1 risks
- Top 3 Health Care Stocks That Are Preparing To Pump This Month - Exact Sciences (NASDAQ:EXAS), Outset Medical (NASDAQ:OM)
- TNDM Stock Falls on Q2 Earnings Miss, Revenues Beat, Gross Margin Up
- Tandem Diabetes Care: Earnings Miss Confirms Bear Case - Downgrade To Sell (NASDAQ:TNDM)
- Why Is Insulet Peer Tandem Diabetes Stock Trading Lower Today - Tandem Diabetes Care (NASDAQ:TNDM)
- Tandem Diabetes Care price target lowered to $20 at TD Cowen on US sales concerns
- Redwire Posts Downbeat Q2 Results, Joins Tandem Diabetes Care, Fortinet, Symbotic And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - ADMA Biologics (NASDAQ:ADMA), Airbnb (NASDAQ:ABNB)
- Piper Sandler downgrades Tandem Diabetes stock on weak domestic outlook
- Tandem Diabetes Care (TNDM) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Tandem Diabetes Care Q2 2025 slides: dual-platform strategy targets underpenetrated market
- Tandem Diabetes Care stock hits 52-week low at $14.30
- Abbott's Q2 Diabetes Care Sales Rise 19.6%: What's Backing It?
- Bears are Losing Control Over Tandem Diabetes Care (TNDM), Here's Why It's a 'Buy' Now
- Neuronetics (STIM) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Will Stereotaxis Inc. (STXS) Report Negative Earnings Next Week? What You Should Know
- Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM) Expected to Beat Earnings Estimates: Should You Buy?
- Down 27.0% in 4 Weeks, Here's Why You Should You Buy the Dip in Tandem Diabetes Care (TNDM)
- Tandem Diabetes Care stock hits 52-week low at 14.86 USD
日范围
12.03 12.64
年范围
9.29 42.70
- 前一天收盘价
- 12.43
- 开盘价
- 12.47
- 卖价
- 12.22
- 买价
- 12.52
- 最低价
- 12.03
- 最高价
- 12.64
- 交易量
- 3.486 K
- 日变化
- -1.69%
- 月变化
- -2.47%
- 6个月变化
- -36.98%
- 年变化
- -71.19%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值