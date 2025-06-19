- Visão do mercado
TNA: Direxion Small Cap Bull 3X Shares
A taxa do TNA para hoje mudou para 2.18%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 46.94 e o mais alto foi 48.65.
Veja a dinâmica do par de moedas Direxion Small Cap Bull 3X Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TNA Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TNA hoje?
Hoje Direxion Small Cap Bull 3X Shares (TNA) está avaliado em 47.38. O instrumento é negociado dentro de 46.94 - 48.65, o fechamento de ontem foi 46.37, e o volume de negociação atingiu 17526. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TNA em tempo real.
As ações de Direxion Small Cap Bull 3X Shares pagam dividendos?
Atualmente Direxion Small Cap Bull 3X Shares está avaliado em 47.38. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 10.99% e USD. Monitore os movimentos de TNA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TNA?
Você pode comprar ações de Direxion Small Cap Bull 3X Shares (TNA) pelo preço atual 47.38. Ordens geralmente são executadas perto de 47.38 ou 47.68, enquanto 17526 e 0.66% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TNA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TNA?
Investir em Direxion Small Cap Bull 3X Shares envolve considerar a faixa anual 18.01 - 58.00 e o preço atual 47.38. Muitos comparam 6.54% e 83.93% antes de enviar ordens em 47.38 ou 47.68. Estude as mudanças diárias de preço de TNA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações MID STATE RACEWAY INC?
O maior preço de MID STATE RACEWAY INC (TNA) no último ano foi 58.00. As ações oscilaram bastante dentro de 18.01 - 58.00, e a comparação com 46.37 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Direxion Small Cap Bull 3X Shares no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações MID STATE RACEWAY INC?
O menor preço de MID STATE RACEWAY INC (TNA) no ano foi 18.01. A comparação com o preço atual 47.38 e 18.01 - 58.00 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TNA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TNA?
No passado Direxion Small Cap Bull 3X Shares passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 46.37 e 10.99% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 46.37
- Open
- 47.07
- Bid
- 47.38
- Ask
- 47.68
- Low
- 46.94
- High
- 48.65
- Volume
- 17.526 K
- Mudança diária
- 2.18%
- Mudança mensal
- 6.54%
- Mudança de 6 meses
- 83.93%
- Mudança anual
- 10.99%