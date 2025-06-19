CotizacionesSecciones
TNA: Direxion Small Cap Bull 3X Shares

47.38 USD 1.01 (2.18%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de TNA de hoy ha cambiado un 2.18%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 46.94, mientras que el máximo ha alcanzado 48.65.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Direxion Small Cap Bull 3X Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de TNA hoy?

Direxion Small Cap Bull 3X Shares (TNA) se evalúa hoy en 47.38. El instrumento se negocia dentro de 46.94 - 48.65; el cierre de ayer ha sido 46.37 y el volumen comercial ha alcanzado 17526. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios TNA en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Direxion Small Cap Bull 3X Shares?

Direxion Small Cap Bull 3X Shares se evalúa actualmente en 47.38. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 10.99% y USD. Monitoree los movimientos de TNA en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de TNA?

Puede comprar acciones de Direxion Small Cap Bull 3X Shares (TNA) al precio actual de 47.38. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 47.38 o 47.68, mientras que 17526 y 0.66% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de TNA en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de TNA?

Invertir en Direxion Small Cap Bull 3X Shares implica tener en cuenta el rango anual 18.01 - 58.00 y el precio actual 47.38. Muchos comparan 6.54% y 83.93% antes de colocar órdenes en 47.38 o 47.68. Estudie los cambios diarios de precios de TNA en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de MID STATE RACEWAY INC?

El precio más alto de MID STATE RACEWAY INC (TNA) en el último año ha sido 58.00. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 18.01 - 58.00, una comparación con 46.37 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Direxion Small Cap Bull 3X Shares en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de MID STATE RACEWAY INC?

El precio más bajo de MID STATE RACEWAY INC (TNA) para el año ha sido 18.01. La comparación con los actuales 47.38 y 18.01 - 58.00 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de TNA en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de TNA?

En el pasado, Direxion Small Cap Bull 3X Shares ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 46.37 y 10.99% después de las acciones corporativas.

Rango diario
46.94 48.65
Rango anual
18.01 58.00
Cierres anteriores
46.37
Open
47.07
Bid
47.38
Ask
47.68
Low
46.94
High
48.65
Volumen
17.526 K
Cambio diario
2.18%
Cambio mensual
6.54%
Cambio a 6 meses
83.93%
Cambio anual
10.99%
04 octubre, sábado