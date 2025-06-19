CotationsSections
Devises / TNA
Retour à Actions

TNA: Direxion Small Cap Bull 3X Shares

46.22 USD 0.67 (1.47%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TNA a changé de 1.47% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 44.95 et à un maximum de 46.25.

Suivez la dynamique Direxion Small Cap Bull 3X Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TNA Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action TNA aujourd'hui ?

L'action Direxion Small Cap Bull 3X Shares est cotée à 46.22 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.47%, a clôturé hier à 45.55 et son volume d'échange a atteint 8787. Le graphique en temps réel du cours de TNA présente ces mises à jour.

L'action Direxion Small Cap Bull 3X Shares verse-t-elle des dividendes ?

Direxion Small Cap Bull 3X Shares est actuellement valorisé à 46.22. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 8.27% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de TNA.

Comment acheter des actions TNA ?

Vous pouvez acheter des actions Direxion Small Cap Bull 3X Shares au cours actuel de 46.22. Les ordres sont généralement placés à proximité de 46.22 ou de 46.52, le 8787 et le 0.92% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de TNA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action TNA ?

Investir dans Direxion Small Cap Bull 3X Shares implique de prendre en compte la fourchette annuelle 18.01 - 58.00 et le prix actuel 46.22. Beaucoup comparent 3.94% et 79.43% avant de passer des ordres à 46.22 ou 46.52. Consultez le graphique du cours de TNA en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action MID STATE RACEWAY INC ?

Le cours le plus élevé de MID STATE RACEWAY INC l'année dernière était 58.00. Au cours de 18.01 - 58.00, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 45.55 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Direxion Small Cap Bull 3X Shares sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action MID STATE RACEWAY INC ?

Le cours le plus bas de MID STATE RACEWAY INC (TNA) sur l'année a été 18.01. Sa comparaison avec 46.22 et 18.01 - 58.00 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de TNA sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action TNA a-t-elle été divisée ?

Direxion Small Cap Bull 3X Shares a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 45.55 et 8.27% après les opérations sur titres.

Range quotidien
44.95 46.25
Range Annuel
18.01 58.00
Clôture Précédente
45.55
Ouverture
45.80
Bid
46.22
Ask
46.52
Plus Bas
44.95
Plus Haut
46.25
Volume
8.787 K
Changement quotidien
1.47%
Changement Mensuel
3.94%
Changement à 6 Mois
79.43%
Changement Annuel
8.27%
02 octobre, jeudi
12:30
USD
Allocations Initiales de Chômage
Act
Fcst
207 K
Prev
218 K
12:30
USD
Allocations de chômage en continu.
Act
Fcst
1.923 M
Prev
1.926 M
14:00
USD
Commandes d'Usine m/m
Act
Fcst
2.5%
Prev
-1.3%