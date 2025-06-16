QuotazioniSezioni
TNA
TNA: Direxion Small Cap Bull 3X Shares

46.22 USD 0.67 (1.47%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TNA ha avuto una variazione del 1.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 44.95 e ad un massimo di 46.25.

Segui le dinamiche di Direxion Small Cap Bull 3X Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni TNA oggi?

Oggi le azioni Direxion Small Cap Bull 3X Shares sono prezzate a 46.22. Viene scambiato all'interno di 1.47%, la chiusura di ieri è stata 45.55 e il volume degli scambi ha raggiunto 8787. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TNA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Direxion Small Cap Bull 3X Shares pagano dividendi?

Direxion Small Cap Bull 3X Shares è attualmente valutato a 46.22. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 8.27% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TNA.

Come acquistare azioni TNA?

Puoi acquistare azioni Direxion Small Cap Bull 3X Shares al prezzo attuale di 46.22. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 46.22 o 46.52, mentre 8787 e 0.92% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TNA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni TNA?

Investire in Direxion Small Cap Bull 3X Shares implica considerare l'intervallo annuale 18.01 - 58.00 e il prezzo attuale 46.22. Molti confrontano 3.94% e 79.43% prima di effettuare ordini su 46.22 o 46.52. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TNA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni MID STATE RACEWAY INC?

Il prezzo massimo di MID STATE RACEWAY INC nell'ultimo anno è stato 58.00. All'interno di 18.01 - 58.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 45.55 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Direxion Small Cap Bull 3X Shares utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni MID STATE RACEWAY INC?

Il prezzo più basso di MID STATE RACEWAY INC (TNA) nel corso dell'anno è stato 18.01. Confrontandolo con gli attuali 46.22 e 18.01 - 58.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TNA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TNA?

Direxion Small Cap Bull 3X Shares ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 45.55 e 8.27%.

Intervallo Giornaliero
44.95 46.25
Intervallo Annuale
18.01 58.00
Chiusura Precedente
45.55
Apertura
45.80
Bid
46.22
Ask
46.52
Minimo
44.95
Massimo
46.25
Volume
8.787 K
Variazione giornaliera
1.47%
Variazione Mensile
3.94%
Variazione Semestrale
79.43%
Variazione Annuale
8.27%
02 ottobre, giovedì
12:30
USD
Richieste Iniziali di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
207 K
Prev
218 K
12:30
USD
Continue Richieste di Sussidi di Disoccupazione
Agire
Fcst
1.923 M
Prev
1.926 M
14:00
USD
Ordini di Fabbrica m/m
Agire
Fcst
2.5%
Prev
-1.3%