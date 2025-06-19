TNA: Direxion Small Cap Bull 3X Shares
今日TNA汇率已更改2.18%。当日，交易品种以低点46.94和高点48.65进行交易。
关注Direxion Small Cap Bull 3X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TNA新闻
常见问题解答
TNA股票今天的价格是多少？
Direxion Small Cap Bull 3X Shares股票今天的定价为47.38。它在46.94 - 48.65范围内交易，昨天的收盘价为46.37，交易量达到17526。TNA的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Small Cap Bull 3X Shares股票是否支付股息？
Direxion Small Cap Bull 3X Shares目前的价值为47.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.99%和USD。实时查看图表以跟踪TNA走势。
如何购买TNA股票？
您可以以47.38的当前价格购买Direxion Small Cap Bull 3X Shares股票。订单通常设置在47.38或47.68附近，而17526和0.66%显示市场活动。立即关注TNA的实时图表更新。
如何投资TNA股票？
投资Direxion Small Cap Bull 3X Shares需要考虑年度范围18.01 - 58.00和当前价格47.38。许多人在以47.38或47.68下订单之前，会比较6.54%和。实时查看TNA价格图表，了解每日变化。
MID STATE RACEWAY INC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，MID STATE RACEWAY INC的最高价格是58.00。在18.01 - 58.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Small Cap Bull 3X Shares的绩效。
MID STATE RACEWAY INC股票的最低价格是多少？
MID STATE RACEWAY INC（TNA）的最低价格为18.01。将其与当前的47.38和18.01 - 58.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TNA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TNA股票是什么时候拆分的？
Direxion Small Cap Bull 3X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.37和10.99%中可见。
- 前一天收盘价
- 46.37
- 开盘价
- 47.07
- 卖价
- 47.38
- 买价
- 47.68
- 最低价
- 46.94
- 最高价
- 48.65
- 交易量
- 17.526 K
- 日变化
- 2.18%
- 月变化
- 6.54%
- 6个月变化
- 83.93%
- 年变化
- 10.99%