货币 / TNA
TNA: Direxion Small Cap Bull 3X Shares

47.38 USD 1.01 (2.18%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日TNA汇率已更改2.18%。当日，交易品种以低点46.94和高点48.65进行交易。

关注Direxion Small Cap Bull 3X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TNA新闻

常见问题解答

TNA股票今天的价格是多少？

Direxion Small Cap Bull 3X Shares股票今天的定价为47.38。它在46.94 - 48.65范围内交易，昨天的收盘价为46.37，交易量达到17526。TNA的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Small Cap Bull 3X Shares股票是否支付股息？

Direxion Small Cap Bull 3X Shares目前的价值为47.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.99%和USD。实时查看图表以跟踪TNA走势。

如何购买TNA股票？

您可以以47.38的当前价格购买Direxion Small Cap Bull 3X Shares股票。订单通常设置在47.38或47.68附近，而17526和0.66%显示市场活动。立即关注TNA的实时图表更新。

如何投资TNA股票？

投资Direxion Small Cap Bull 3X Shares需要考虑年度范围18.01 - 58.00和当前价格47.38。许多人在以47.38或47.68下订单之前，会比较6.54%和。实时查看TNA价格图表，了解每日变化。

MID STATE RACEWAY INC股票的最高价格是多少？

在过去一年中，MID STATE RACEWAY INC的最高价格是58.00。在18.01 - 58.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Small Cap Bull 3X Shares的绩效。

MID STATE RACEWAY INC股票的最低价格是多少？

MID STATE RACEWAY INC（TNA）的最低价格为18.01。将其与当前的47.38和18.01 - 58.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TNA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TNA股票是什么时候拆分的？

Direxion Small Cap Bull 3X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.37和10.99%中可见。

日范围
46.94 48.65
年范围
18.01 58.00
前一天收盘价
46.37
开盘价
47.07
卖价
47.38
买价
47.68
最低价
46.94
最高价
48.65
交易量
17.526 K
日变化
2.18%
月变化
6.54%
6个月变化
83.93%
年变化
10.99%
04 十月, 星期六