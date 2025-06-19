- Übersicht
TNA: Direxion Small Cap Bull 3X Shares
Der Wechselkurs von TNA hat sich für heute um 2.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 46.94 bis zu einem Hoch von 48.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Direxion Small Cap Bull 3X Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von TNA heute?
Die Aktie von Direxion Small Cap Bull 3X Shares (TNA) notiert heute bei 47.38. Sie wird innerhalb einer Spanne von 46.94 - 48.65 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 46.37 und das Handelsvolumen erreichte 17526. Das Live-Chart von TNA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie TNA Dividenden?
Direxion Small Cap Bull 3X Shares wird derzeit mit 47.38 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 10.99% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TNA zu verfolgen.
Wie kaufe ich TNA-Aktien?
Sie können Aktien von Direxion Small Cap Bull 3X Shares (TNA) zum aktuellen Kurs von 47.38 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 47.38 oder 47.68 platziert, während 17526 und 0.66% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TNA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in TNA-Aktien?
Bei einer Investition in Direxion Small Cap Bull 3X Shares müssen die jährliche Spanne 18.01 - 58.00 und der aktuelle Kurs 47.38 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 6.54% und 83.93%, bevor sie Orders zu 47.38 oder 47.68 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TNA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von MID STATE RACEWAY INC?
Der höchste Kurs von MID STATE RACEWAY INC (TNA) im vergangenen Jahr lag bei 58.00. Innerhalb von 18.01 - 58.00 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 46.37 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Direxion Small Cap Bull 3X Shares mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von MID STATE RACEWAY INC?
Der niedrigste Kurs von MID STATE RACEWAY INC (TNA) im Laufe des Jahres betrug 18.01. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 47.38 und der Spanne 18.01 - 58.00 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TNA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von TNA statt?
Direxion Small Cap Bull 3X Shares hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 46.37 und 10.99% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 46.37
- Eröffnung
- 47.07
- Bid
- 47.38
- Ask
- 47.68
- Tief
- 46.94
- Hoch
- 48.65
- Volumen
- 17.526 K
- Tagesänderung
- 2.18%
- Monatsänderung
- 6.54%
- 6-Monatsänderung
- 83.93%
- Jahresänderung
- 10.99%