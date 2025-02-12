Moedas / TIVC
TIVC: Tivic Health Systems Inc
3.13 USD 0.05 (1.62%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TIVC para hoje mudou para 1.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.01 e o mais alto foi 3.21.
Veja a dinâmica do par de moedas Tivic Health Systems Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
3.01 3.21
Faixa anual
0.20 13.20
- Fechamento anterior
- 3.08
- Open
- 3.04
- Bid
- 3.13
- Ask
- 3.43
- Low
- 3.01
- High
- 3.21
- Volume
- 193
- Mudança diária
- 1.62%
- Mudança mensal
- 2.62%
- Mudança de 6 meses
- 26.72%
- Mudança anual
- 1152.00%
