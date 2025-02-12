Валюты / TIVC
TIVC: Tivic Health Systems Inc
3.15 USD 0.11 (3.62%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TIVC за сегодня изменился на 3.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.99, а максимальная — 3.18.
Следите за динамикой Tivic Health Systems Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TIVC
- Tivic Health receives two INDs for Entolimod from Statera Biopharma
- Tivic Health stock soars as company advances military radiation countermeasure
- Tivic Health Systems, Inc. (TIVC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Tivic Health Sales Drop 39 Percent
- Tivic Health shareholders approve strategic transformation proposals
- Tivic Health stock rises after shareholders approve strategic proposals
- Tivic Health Announces 2025 Annual Meeting of Stockholders
- Tivic Health sets new deadlines for stockholder proposals
- Tivic Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Updates on Business Transformation
- Tivic Health Systems Stock Is On Fire Today: What's Going On? - Tivic Health Systems (NASDAQ:TIVC)
- Tivic Health shares soar on defense application interest
- Tivic Health Systems, Inc. (TIVC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
2.99 3.18
Годовой диапазон
0.20 13.20
- Предыдущее закрытие
- 3.04
- Open
- 3.03
- Bid
- 3.15
- Ask
- 3.45
- Low
- 2.99
- High
- 3.18
- Объем
- 92
- Дневное изменение
- 3.62%
- Месячное изменение
- 3.28%
- 6-месячное изменение
- 27.53%
- Годовое изменение
- 1160.00%
