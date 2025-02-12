通貨 / TIVC
TIVC: Tivic Health Systems Inc
3.13 USD 0.05 (1.62%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TIVCの今日の為替レートは、1.62%変化しました。日中、通貨は1あたり3.01の安値と3.21の高値で取引されました。
Tivic Health Systems Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TIVC News
- Tivic Health receives two INDs for Entolimod from Statera Biopharma
- Tivic Health stock soars as company advances military radiation countermeasure
- Tivic Health Systems, Inc. (TIVC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Tivic Health Sales Drop 39 Percent
- Tivic Health shareholders approve strategic transformation proposals
- Tivic Health stock rises after shareholders approve strategic proposals
- Tivic Health Announces 2025 Annual Meeting of Stockholders
- Tivic Health sets new deadlines for stockholder proposals
- Tivic Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Updates on Business Transformation
- Tivic Health Systems Stock Is On Fire Today: What's Going On? - Tivic Health Systems (NASDAQ:TIVC)
- Crude Oil Gains 3%; 3M Posts Better-Than-Expected Q1 Results - 3M (NYSE:MMM), Herc Holdings (NYSE:HRI)
- Dow Jumps Over 400 Points; Verizon Earnings Top Views - Gelteq (NASDAQ:GELS), Thunder Power Holdings (OTC:AIEV)
- Tivic Health shares soar on defense application interest
- Dow Tumbles Over 1,100 Points; US Initial Jobless Claims Fall - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aldeyra Therapeutics (NASDAQ:ALDX)
- Why Penguin Solutions Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Rebel Holdings (NASDAQ:AREB), Aptevo Therapeutics (NASDAQ:APVO)
- KB Home, Intuitive Machines And 3 Stocks To Watch Heading Into Monday - Castor Maritime (NASDAQ:CTRM), Enerpac Tool Group (NYSE:EPAC)
- Tivic Health Systems, Inc. (TIVC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Nasdaq Edges Higher; CVS Health Shares Jump Following Upbeat Earnings - CVS Health (NYSE:CVS), Atomera (NASDAQ:ATOM)
- Crude Oil Down Over 2%; Upstart Shares Jump Following Earnings - CVS Health (NYSE:CVS), Atomera (NASDAQ:ATOM)
- Dow Dips Over 300 Points; US Inflation Increases More Than Expected - Kindly MD (NASDAQ:KDLY), Atomera (NASDAQ:ATOM)
1日のレンジ
3.01 3.21
1年のレンジ
0.20 13.20
- 以前の終値
- 3.08
- 始値
- 3.04
- 買値
- 3.13
- 買値
- 3.43
- 安値
- 3.01
- 高値
- 3.21
- 出来高
- 193
- 1日の変化
- 1.62%
- 1ヶ月の変化
- 2.62%
- 6ヶ月の変化
- 26.72%
- 1年の変化
- 1152.00%
