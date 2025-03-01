Moedas / TIPT
TIPT: Tiptree Inc
23.12 USD 0.29 (1.27%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TIPT para hoje mudou para 1.27%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 22.75 e o mais alto foi 23.35.
Veja a dinâmica do par de moedas Tiptree Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TIPT Notícias
- KBRA Affirms and Withdraws Rating for Fortegra Financial Corp, Assigns Ratings for The Fortegra Group, Inc., and Fortegra Specialty Insurance Company, and Affirms Ratings for Debt and Fortegra’s Key I
- Axon Joins Two IBD Watchlists, Gold Shines Again: Build Your List Of Stocks To Watch With IBD 50, Big Cap 20, Other IBD Top Stock Screens
- Tiptree: Amazing Quarter. Market Starting To Notice (NASDAQ:TIPT)
Faixa diária
22.75 23.35
Faixa anual
18.25 26.36
- Fechamento anterior
- 22.83
- Open
- 22.83
- Bid
- 23.12
- Ask
- 23.42
- Low
- 22.75
- High
- 23.35
- Volume
- 73
- Mudança diária
- 1.27%
- Mudança mensal
- -0.94%
- Mudança de 6 meses
- -5.48%
- Mudança anual
- 18.14%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh