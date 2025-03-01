Валюты / TIPT
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TIPT: Tiptree Inc
24.20 USD 0.50 (2.11%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TIPT за сегодня изменился на 2.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.54, а максимальная — 24.52.
Следите за динамикой Tiptree Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TIPT
- KBRA Affirms and Withdraws Rating for Fortegra Financial Corp, Assigns Ratings for The Fortegra Group, Inc., and Fortegra Specialty Insurance Company, and Affirms Ratings for Debt and Fortegra’s Key I
- Axon Joins Two IBD Watchlists, Gold Shines Again: Build Your List Of Stocks To Watch With IBD 50, Big Cap 20, Other IBD Top Stock Screens
- Tiptree: Amazing Quarter. Market Starting To Notice (NASDAQ:TIPT)
Дневной диапазон
23.54 24.52
Годовой диапазон
18.25 26.36
- Предыдущее закрытие
- 23.70
- Open
- 23.92
- Bid
- 24.20
- Ask
- 24.50
- Low
- 23.54
- High
- 24.52
- Объем
- 450
- Дневное изменение
- 2.11%
- Месячное изменение
- 3.68%
- 6-месячное изменение
- -1.06%
- Годовое изменение
- 23.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.