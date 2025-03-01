Währungen / TIPT
TIPT: Tiptree Inc
23.69 USD 0.10 (0.42%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TIPT hat sich für heute um 0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.14 bis zu einem Hoch von 23.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tiptree Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TIPT News
Tagesspanne
23.14 23.69
Jahresspanne
18.25 26.36
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.59
- Eröffnung
- 23.59
- Bid
- 23.69
- Ask
- 23.99
- Tief
- 23.14
- Hoch
- 23.69
- Volumen
- 33
- Tagesänderung
- 0.42%
- Monatsänderung
- 1.50%
- 6-Monatsänderung
- -3.15%
- Jahresänderung
- 21.05%
