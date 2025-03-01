KurseKategorien
TIPT: Tiptree Inc

23.69 USD 0.10 (0.42%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TIPT hat sich für heute um 0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.14 bis zu einem Hoch von 23.69 gehandelt.

Verfolgen Sie die Tiptree Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

TIPT News

Tagesspanne
23.14 23.69
Jahresspanne
18.25 26.36
Vorheriger Schlusskurs
23.59
Eröffnung
23.59
Bid
23.69
Ask
23.99
Tief
23.14
Hoch
23.69
Volumen
33
Tagesänderung
0.42%
Monatsänderung
1.50%
6-Monatsänderung
-3.15%
Jahresänderung
21.05%
