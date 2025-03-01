CotizacionesSecciones
TIPT: Tiptree Inc

22.83 USD 1.37 (5.66%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de TIPT de hoy ha cambiado un -5.66%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 22.72, mientras que el máximo ha alcanzado 24.45.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Tiptree Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
22.72 24.45
Rango anual
18.25 26.36
Cierres anteriores
24.20
Open
24.23
Bid
22.83
Ask
23.13
Low
22.72
High
24.45
Volumen
319
Cambio diario
-5.66%
Cambio mensual
-2.19%
Cambio a 6 meses
-6.66%
Cambio anual
16.66%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B