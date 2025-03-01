Valute / TIPT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
TIPT: Tiptree Inc
23.59 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TIPT ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.14 e ad un massimo di 23.91.
Segui le dinamiche di Tiptree Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TIPT News
- KBRA Affirms and Withdraws Rating for Fortegra Financial Corp, Assigns Ratings for The Fortegra Group, Inc., and Fortegra Specialty Insurance Company, and Affirms Ratings for Debt and Fortegra’s Key I
- Axon Joins Two IBD Watchlists, Gold Shines Again: Build Your List Of Stocks To Watch With IBD 50, Big Cap 20, Other IBD Top Stock Screens
- Tiptree: Amazing Quarter. Market Starting To Notice (NASDAQ:TIPT)
Intervallo Giornaliero
23.14 23.91
Intervallo Annuale
18.25 26.36
- Chiusura Precedente
- 23.59
- Apertura
- 23.59
- Bid
- 23.59
- Ask
- 23.89
- Minimo
- 23.14
- Massimo
- 23.91
- Volume
- 705
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 1.07%
- Variazione Semestrale
- -3.56%
- Variazione Annuale
- 20.54%
20 settembre, sabato