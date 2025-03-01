通貨 / TIPT
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
TIPT: Tiptree Inc
23.59 USD 0.76 (3.33%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TIPTの今日の為替レートは、3.33%変化しました。日中、通貨は1あたり22.75の安値と23.61の高値で取引されました。
Tiptree Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TIPT News
- KBRA Affirms and Withdraws Rating for Fortegra Financial Corp, Assigns Ratings for The Fortegra Group, Inc., and Fortegra Specialty Insurance Company, and Affirms Ratings for Debt and Fortegra’s Key I
- Axon Joins Two IBD Watchlists, Gold Shines Again: Build Your List Of Stocks To Watch With IBD 50, Big Cap 20, Other IBD Top Stock Screens
- Tiptree: Amazing Quarter. Market Starting To Notice (NASDAQ:TIPT)
1日のレンジ
22.75 23.61
1年のレンジ
18.25 26.36
- 以前の終値
- 22.83
- 始値
- 22.83
- 買値
- 23.59
- 買値
- 23.89
- 安値
- 22.75
- 高値
- 23.61
- 出来高
- 283
- 1日の変化
- 3.33%
- 1ヶ月の変化
- 1.07%
- 6ヶ月の変化
- -3.56%
- 1年の変化
- 20.54%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K