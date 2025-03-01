クォートセクション
通貨 / TIPT
株に戻る

TIPT: Tiptree Inc

23.59 USD 0.76 (3.33%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TIPTの今日の為替レートは、3.33%変化しました。日中、通貨は1あたり22.75の安値と23.61の高値で取引されました。

Tiptree Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TIPT News

1日のレンジ
22.75 23.61
1年のレンジ
18.25 26.36
以前の終値
22.83
始値
22.83
買値
23.59
買値
23.89
安値
22.75
高値
23.61
出来高
283
1日の変化
3.33%
1ヶ月の変化
1.07%
6ヶ月の変化
-3.56%
1年の変化
20.54%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K