TIMB: TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common
21.55 USD 0.21 (0.97%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TIMB para hoje mudou para -0.97%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 21.55 e o mais alto foi 21.64.
Veja a dinâmica do par de moedas TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
21.55 21.64
Faixa anual
11.32 21.84
- Fechamento anterior
- 21.76
- Open
- 21.64
- Bid
- 21.55
- Ask
- 21.85
- Low
- 21.55
- High
- 21.64
- Volume
- 17
- Mudança diária
- -0.97%
- Mudança mensal
- 4.01%
- Mudança de 6 meses
- 37.52%
- Mudança anual
- 25.36%
