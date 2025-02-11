Divisas / TIMB
TIMB: TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common
21.76 USD 0.26 (1.21%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TIMB de hoy ha cambiado un 1.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.52, mientras que el máximo ha alcanzado 21.84.
Siga la dinámica de la pareja de divisas TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
21.52 21.84
Rango anual
11.32 21.84
- Cierres anteriores
- 21.50
- Open
- 21.57
- Bid
- 21.76
- Ask
- 22.06
- Low
- 21.52
- High
- 21.84
- Volumen
- 722
- Cambio diario
- 1.21%
- Cambio mensual
- 5.02%
- Cambio a 6 meses
- 38.86%
- Cambio anual
- 26.59%
