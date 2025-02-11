통화 / TIMB
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
TIMB: TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common
21.71 USD 0.14 (0.65%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TIMB 환율이 오늘 0.65%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 21.66이고 고가는 21.78이었습니다.
TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TIMB News
- Is the Options Market Predicting a Spike in TIM Stock?
- TIM S.A. Sponsored ADR (TIMB) is a Top Dividend Stock Right Now: Should You Buy?
- This is Why TIM S.A. Sponsored ADR (TIMB) is a Great Dividend Stock
- BlackRock (BLK) Ups Bet on Italy’s Biggest Telecoms Player TIM Group - TipRanks.com
- TIM S.A. Sponsored ADR (TIMB) Could Be a Great Choice
- All You Need to Know About TIM (TIMB) Rating Upgrade to Buy
- TIM S.A. (TIMB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- TIM S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TIMB)
- TIM Participacoes earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- TIM S.A. Q2 Earnings Preview: Unspoken Risks (NYSE:TIMB)
- Tim S.A. board approves R$320 million interest on shareholders’ equity
- 3 Top Dividend Stocks to Maximize Your Retirement Income
- TIM (TIMB) May Find a Bottom Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
- Why TIM S.A. Sponsored ADR (TIMB) is a Great Dividend Stock Right Now
- Tim S.A. announces early redemption of controlling company’s first debenture issue
- TIM S.A. stock rating downgraded to Neutral by BofA despite price target hike
- The Best Offense Is A Good Defense: 5 Strong Buys To Combat Volatility
- Diamonds In The Rough: 10 Emerging Markets Stocks To Buy Now
- Telefonica Brasil: Market Leader, Weak Returns (NYSE:VIV)
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That May Keep You Up At Night In Q2 - Fox (NASDAQ:FOXA), AT&T (NYSE:T)
- TIM S.A. Q4: Solid Guidance Opens Doors For Further Upside (NYSE:TIMB)
- TIM S.A. (TIMB) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
21.66 21.78
년간 변동
11.32 21.84
- 이전 종가
- 21.57
- 시가
- 21.70
- Bid
- 21.71
- Ask
- 22.01
- 저가
- 21.66
- 고가
- 21.78
- 볼륨
- 172
- 일일 변동
- 0.65%
- 월 변동
- 4.78%
- 6개월 변동
- 38.54%
- 년간 변동율
- 26.29%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K