TIMB: TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common

21.50 USD 0.19 (0.89%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TIMB за сегодня изменился на 0.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.37, а максимальная — 21.54.

Следите за динамикой TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
21.37 21.54
Годовой диапазон
11.32 21.57
Предыдущее закрытие
21.31
Open
21.47
Bid
21.50
Ask
21.80
Low
21.37
High
21.54
Объем
374
Дневное изменение
0.89%
Месячное изменение
3.76%
6-месячное изменение
37.20%
Годовое изменение
25.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.