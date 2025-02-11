Валюты / TIMB
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TIMB: TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common
21.50 USD 0.19 (0.89%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TIMB за сегодня изменился на 0.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.37, а максимальная — 21.54.
Следите за динамикой TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TIMB
- This is Why TIM S.A. Sponsored ADR (TIMB) is a Great Dividend Stock
- BlackRock (BLK) Ups Bet on Italy’s Biggest Telecoms Player TIM Group - TipRanks.com
- TIM S.A. Sponsored ADR (TIMB) Could Be a Great Choice
- All You Need to Know About TIM (TIMB) Rating Upgrade to Buy
- TIM S.A. (TIMB) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- TIM S.A. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TIMB)
- TIM Participacoes earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- TIM S.A. Q2 Earnings Preview: Unspoken Risks (NYSE:TIMB)
- Tim S.A. board approves R$320 million interest on shareholders’ equity
- 3 Top Dividend Stocks to Maximize Your Retirement Income
- TIM (TIMB) May Find a Bottom Soon, Here's Why You Should Buy the Stock Now
- Why TIM S.A. Sponsored ADR (TIMB) is a Great Dividend Stock Right Now
- Tim S.A. announces early redemption of controlling company’s first debenture issue
- TIM S.A. stock rating downgraded to Neutral by BofA despite price target hike
- The Best Offense Is A Good Defense: 5 Strong Buys To Combat Volatility
- Diamonds In The Rough: 10 Emerging Markets Stocks To Buy Now
- Telefonica Brasil: Market Leader, Weak Returns (NYSE:VIV)
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That May Keep You Up At Night In Q2 - Fox (NASDAQ:FOXA), AT&T (NYSE:T)
- TIM S.A. Q4: Solid Guidance Opens Doors For Further Upside (NYSE:TIMB)
- TIM S.A. (TIMB) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
21.37 21.54
Годовой диапазон
11.32 21.57
- Предыдущее закрытие
- 21.31
- Open
- 21.47
- Bid
- 21.50
- Ask
- 21.80
- Low
- 21.37
- High
- 21.54
- Объем
- 374
- Дневное изменение
- 0.89%
- Месячное изменение
- 3.76%
- 6-месячное изменение
- 37.20%
- Годовое изменение
- 25.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.