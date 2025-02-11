Valute / TIMB
TIMB: TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common
21.71 USD 0.14 (0.65%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TIMB ha avuto una variazione del 0.65% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.66 e ad un massimo di 21.78.
Segui le dinamiche di TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
TIMB News
Intervallo Giornaliero
21.66 21.78
Intervallo Annuale
11.32 21.84
- Chiusura Precedente
- 21.57
- Apertura
- 21.70
- Bid
- 21.71
- Ask
- 22.01
- Minimo
- 21.66
- Massimo
- 21.78
- Volume
- 172
- Variazione giornaliera
- 0.65%
- Variazione Mensile
- 4.78%
- Variazione Semestrale
- 38.54%
- Variazione Annuale
- 26.29%
20 settembre, sabato