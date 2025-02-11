通貨 / TIMB
TIMB: TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Common
21.57 USD 0.19 (0.87%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TIMBの今日の為替レートは、-0.87%変化しました。日中、通貨は1あたり21.43の安値と21.70の高値で取引されました。
TIM S.A. American Depositary Shares (Each representing 5 Commonダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TIMB News
1日のレンジ
21.43 21.70
1年のレンジ
11.32 21.84
- 以前の終値
- 21.76
- 始値
- 21.64
- 買値
- 21.57
- 買値
- 21.87
- 安値
- 21.43
- 高値
- 21.70
- 出来高
- 261
- 1日の変化
- -0.87%
- 1ヶ月の変化
- 4.10%
- 6ヶ月の変化
- 37.65%
- 1年の変化
- 25.48%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K