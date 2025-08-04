Moedas / TG
TG: Tredegar Corporation
8.15 USD 0.12 (1.49%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TG para hoje mudou para 1.49%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 8.07 e o mais alto foi 8.26.
Veja a dinâmica do par de moedas Tredegar Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TG Notícias
- Tredegar's Q2 Earnings Slide Y/Y on Cost, Volume Pressures
- Tredegar: Signs Of Pickup Orders, But Outlook Unclear. Hold Off For Now (NYSE:TG)
- Tredegar corp ten percent owner sells $60k in shares
- Tredegar Corp (TG) 10% owner Gottwald sells $59k in stock
- Tredegar Corp (TG) ten percent owner Gottwald sells $59k in stock
- Tredegar (TG) ten percent owner sells shares worth $83,714
Faixa diária
8.07 8.26
Faixa anual
6.46 9.43
- Fechamento anterior
- 8.03
- Open
- 8.26
- Bid
- 8.15
- Ask
- 8.45
- Low
- 8.07
- High
- 8.26
- Volume
- 101
- Mudança diária
- 1.49%
- Mudança mensal
- 5.03%
- Mudança de 6 meses
- 5.84%
- Mudança anual
- 11.64%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh