KurseKategorien
Währungen / TG
Zurück zum Aktien

TG: Tredegar Corporation

8.14 USD 0.01 (0.12%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TG hat sich für heute um -0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.09 bis zu einem Hoch von 8.18 gehandelt.

Verfolgen Sie die Tredegar Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TG News

Tagesspanne
8.09 8.18
Jahresspanne
6.46 9.43
Vorheriger Schlusskurs
8.15
Eröffnung
8.18
Bid
8.14
Ask
8.44
Tief
8.09
Hoch
8.18
Volumen
19
Tagesänderung
-0.12%
Monatsänderung
4.90%
6-Monatsänderung
5.71%
Jahresänderung
11.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K