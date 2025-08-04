Währungen / TG
TG: Tredegar Corporation
8.14 USD 0.01 (0.12%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TG hat sich für heute um -0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 8.09 bis zu einem Hoch von 8.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tredegar Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TG News
Tagesspanne
8.09 8.18
Jahresspanne
6.46 9.43
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.15
- Eröffnung
- 8.18
- Bid
- 8.14
- Ask
- 8.44
- Tief
- 8.09
- Hoch
- 8.18
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- -0.12%
- Monatsänderung
- 4.90%
- 6-Monatsänderung
- 5.71%
- Jahresänderung
- 11.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K