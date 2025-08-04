통화 / TG
TG: Tredegar Corporation
8.12 USD 0.03 (0.37%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TG 환율이 오늘 -0.37%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 8.03이고 고가는 8.18이었습니다.
Tredegar Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
TG News
- Tredegar's Q2 Earnings Slide Y/Y on Cost, Volume Pressures
- Tredegar: Signs Of Pickup Orders, But Outlook Unclear. Hold Off For Now (NYSE:TG)
- Tredegar corp ten percent owner sells $60k in shares
- Tredegar Corp (TG) 10% owner Gottwald sells $59k in stock
- Tredegar Corp (TG) ten percent owner Gottwald sells $59k in stock
- Tredegar (TG) ten percent owner sells shares worth $83,714
일일 변동 비율
8.03 8.18
년간 변동
6.46 9.43
- 이전 종가
- 8.15
- 시가
- 8.18
- Bid
- 8.12
- Ask
- 8.42
- 저가
- 8.03
- 고가
- 8.18
- 볼륨
- 128
- 일일 변동
- -0.37%
- 월 변동
- 4.64%
- 6개월 변동
- 5.45%
- 년간 변동율
- 11.23%
20 9월, 토요일