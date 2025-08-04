Valute / TG
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
TG: Tredegar Corporation
8.12 USD 0.03 (0.37%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TG ha avuto una variazione del -0.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.03 e ad un massimo di 8.18.
Segui le dinamiche di Tredegar Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TG News
- Tredegar's Q2 Earnings Slide Y/Y on Cost, Volume Pressures
- Tredegar: Signs Of Pickup Orders, But Outlook Unclear. Hold Off For Now (NYSE:TG)
- Tredegar corp ten percent owner sells $60k in shares
- Tredegar Corp (TG) 10% owner Gottwald sells $59k in stock
- Tredegar Corp (TG) ten percent owner Gottwald sells $59k in stock
- Tredegar (TG) ten percent owner sells shares worth $83,714
Intervallo Giornaliero
8.03 8.18
Intervallo Annuale
6.46 9.43
- Chiusura Precedente
- 8.15
- Apertura
- 8.18
- Bid
- 8.12
- Ask
- 8.42
- Minimo
- 8.03
- Massimo
- 8.18
- Volume
- 128
- Variazione giornaliera
- -0.37%
- Variazione Mensile
- 4.64%
- Variazione Semestrale
- 5.45%
- Variazione Annuale
- 11.23%
21 settembre, domenica