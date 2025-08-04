QuotazioniSezioni
Valute / TG
Tornare a Azioni

TG: Tredegar Corporation

8.12 USD 0.03 (0.37%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TG ha avuto una variazione del -0.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 8.03 e ad un massimo di 8.18.

Segui le dinamiche di Tredegar Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TG News

Intervallo Giornaliero
8.03 8.18
Intervallo Annuale
6.46 9.43
Chiusura Precedente
8.15
Apertura
8.18
Bid
8.12
Ask
8.42
Minimo
8.03
Massimo
8.18
Volume
128
Variazione giornaliera
-0.37%
Variazione Mensile
4.64%
Variazione Semestrale
5.45%
Variazione Annuale
11.23%
21 settembre, domenica