货币 / TG
TG: Tredegar Corporation
8.13 USD 0.12 (1.45%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TG汇率已更改-1.45%。当日，交易品种以低点8.04和高点8.19进行交易。
关注Tredegar Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TG新闻
- Tredegar's Q2 Earnings Slide Y/Y on Cost, Volume Pressures
- Tredegar: Signs Of Pickup Orders, But Outlook Unclear. Hold Off For Now (NYSE:TG)
- Tredegar corp ten percent owner sells $60k in shares
- Tredegar Corp (TG) 10% owner Gottwald sells $59k in stock
- Tredegar Corp (TG) ten percent owner Gottwald sells $59k in stock
- Tredegar (TG) ten percent owner sells shares worth $83,714
日范围
8.04 8.19
年范围
6.46 9.43
- 前一天收盘价
- 8.25
- 开盘价
- 8.15
- 卖价
- 8.13
- 买价
- 8.43
- 最低价
- 8.04
- 最高价
- 8.19
- 交易量
- 108
- 日变化
- -1.45%
- 月变化
- 4.77%
- 6个月变化
- 5.58%
- 年变化
- 11.37%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值