Валюты / TG
TG: Tredegar Corporation
8.13 USD 0.12 (1.45%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TG за сегодня изменился на -1.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.04, а максимальная — 8.19.
Следите за динамикой Tredegar Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TG
Дневной диапазон
8.04 8.19
Годовой диапазон
6.46 9.43
- Предыдущее закрытие
- 8.25
- Open
- 8.15
- Bid
- 8.13
- Ask
- 8.43
- Low
- 8.04
- High
- 8.19
- Объем
- 108
- Дневное изменение
- -1.45%
- Месячное изменение
- 4.77%
- 6-месячное изменение
- 5.58%
- Годовое изменение
- 11.37%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.