TG: Tredegar Corporation
8.15 USD 0.12 (1.49%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TGの今日の為替レートは、1.49%変化しました。日中、通貨は1あたり8.07の安値と8.26の高値で取引されました。
Tredegar Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TG News
- Tredegar's Q2 Earnings Slide Y/Y on Cost, Volume Pressures
- Tredegar: Signs Of Pickup Orders, But Outlook Unclear. Hold Off For Now (NYSE:TG)
- Tredegar corp ten percent owner sells $60k in shares
- Tredegar Corp (TG) 10% owner Gottwald sells $59k in stock
- Tredegar Corp (TG) ten percent owner Gottwald sells $59k in stock
- Tredegar (TG) ten percent owner sells shares worth $83,714
1日のレンジ
8.07 8.26
1年のレンジ
6.46 9.43
- 以前の終値
- 8.03
- 始値
- 8.26
- 買値
- 8.15
- 買値
- 8.45
- 安値
- 8.07
- 高値
- 8.26
- 出来高
- 124
- 1日の変化
- 1.49%
- 1ヶ月の変化
- 5.03%
- 6ヶ月の変化
- 5.84%
- 1年の変化
- 11.64%
