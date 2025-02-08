Moedas / TERN
TERN: Terns Pharmaceuticals Inc
7.89 USD 0.49 (6.62%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TERN para hoje mudou para 6.62%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.46 e o mais alto foi 7.91.
Veja a dinâmica do par de moedas Terns Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
7.46 7.91
Faixa anual
1.86 8.46
- Fechamento anterior
- 7.40
- Open
- 7.46
- Bid
- 7.89
- Ask
- 8.19
- Low
- 7.46
- High
- 7.91
- Volume
- 838
- Mudança diária
- 6.62%
- Mudança mensal
- 13.53%
- Mudança de 6 meses
- 182.80%
- Mudança anual
- -5.96%
