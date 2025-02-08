通貨 / TERN
TERN: Terns Pharmaceuticals Inc
8.18 USD 0.78 (10.54%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TERNの今日の為替レートは、10.54%変化しました。日中、通貨は1あたり7.46の安値と8.22の高値で取引されました。
Terns Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
7.46 8.22
1年のレンジ
1.86 8.46
- 以前の終値
- 7.40
- 始値
- 7.46
- 買値
- 8.18
- 買値
- 8.48
- 安値
- 7.46
- 高値
- 8.22
- 出来高
- 2.215 K
- 1日の変化
- 10.54%
- 1ヶ月の変化
- 17.70%
- 6ヶ月の変化
- 193.19%
- 1年の変化
- -2.50%
