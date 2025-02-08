Währungen / TERN
TERN: Terns Pharmaceuticals Inc
8.18 USD 0.78 (10.54%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TERN hat sich für heute um 10.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.46 bis zu einem Hoch von 8.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die Terns Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TERN News
- Barclays stuft Terns Pharmaceuticals mit "Overweight" ein und sieht Milliardenpotenzial
- Barclays initiates Terns Pharmaceuticals stock with Overweight rating
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- GLP-1 Oral Frontier: Novo Nordisk And Eli Lilly’s 100-Year Duel Enters Its Next Chapter
- Terns Pharmaceuticals, Inc. - TERN-701 Investor Educational Webinar Transcript
- Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN) Special Call - Slideshow (NASDAQ:TERN)
- Terns Pharmaceuticals to host investor webinar on TERN-701 for CML
- Terns Pharmaceuticals stock rating reiterated at Mizuho amid oral GLP-1 market shifts
- Why Are Weight-Loss Stocks Gaining Thursday? - Viking Therapeutics (NASDAQ:VKTX), Novo Nordisk (NYSE:NVO), Structure Therapeutics (NASDAQ:GPCR), Terns Pharma (NASDAQ:TERN)
- Terns pharmaceuticals CEO Burroughs buys $90k in shares
- Terns completes enrollment in Phase 2 obesity drug trial
- Citizens JMP reiterates Terns Pharmaceuticals stock rating on positive data
- Terns Pharmaceuticals to Participate in Upcoming June Investor Conferences
- Terns Pharmaceuticals Selected for Oral Presentation at European Hematology Association Congress For Preclinical Data on Novel Allosteric BCR-ABL Inhibitor TERN-701
- Eli Lilly’s stock soars as successful trial of weight-loss pill is a game changer
- This Weight Loss Stock Could Skyrocket by 462%, According to Wall Street
- Terns Pharma: I Don't See The Positioning (NASDAQ:TERN)
Tagesspanne
7.46 8.22
Jahresspanne
1.86 8.46
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.40
- Eröffnung
- 7.46
- Bid
- 8.18
- Ask
- 8.48
- Tief
- 7.46
- Hoch
- 8.22
- Volumen
- 2.215 K
- Tagesänderung
- 10.54%
- Monatsänderung
- 17.70%
- 6-Monatsänderung
- 193.19%
- Jahresänderung
- -2.50%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K