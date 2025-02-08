KurseKategorien
TERN
TERN: Terns Pharmaceuticals Inc

8.18 USD 0.78 (10.54%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TERN hat sich für heute um 10.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.46 bis zu einem Hoch von 8.22 gehandelt.

Verfolgen Sie die Terns Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
7.46 8.22
Jahresspanne
1.86 8.46
Vorheriger Schlusskurs
7.40
Eröffnung
7.46
Bid
8.18
Ask
8.48
Tief
7.46
Hoch
8.22
Volumen
2.215 K
Tagesänderung
10.54%
Monatsänderung
17.70%
6-Monatsänderung
193.19%
Jahresänderung
-2.50%
