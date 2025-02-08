Валюты / TERN
TERN: Terns Pharmaceuticals Inc
7.30 USD 0.17 (2.38%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TERN за сегодня изменился на 2.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.14, а максимальная — 7.63.
Следите за динамикой Terns Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TERN
- Barclays делает ставку на биотех с новыми рекомендациями по акциям в онкологии и иммунологии
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- GLP-1 Oral Frontier: Novo Nordisk And Eli Lilly’s 100-Year Duel Enters Its Next Chapter
- Terns Pharmaceuticals, Inc. - TERN-701 Investor Educational Webinar Transcript
- Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN) Special Call - Slideshow (NASDAQ:TERN)
- Terns Pharmaceuticals to host investor webinar on TERN-701 for CML
- Terns Pharmaceuticals stock rating reiterated at Mizuho amid oral GLP-1 market shifts
- Why Are Weight-Loss Stocks Gaining Thursday? - Viking Therapeutics (NASDAQ:VKTX), Novo Nordisk (NYSE:NVO), Structure Therapeutics (NASDAQ:GPCR), Terns Pharma (NASDAQ:TERN)
- Terns pharmaceuticals CEO Burroughs buys $90k in shares
- Terns completes enrollment in Phase 2 obesity drug trial
- Citizens JMP reiterates Terns Pharmaceuticals stock rating on positive data
- Terns Pharmaceuticals to Participate in Upcoming June Investor Conferences
- Terns Pharmaceuticals Selected for Oral Presentation at European Hematology Association Congress For Preclinical Data on Novel Allosteric BCR-ABL Inhibitor TERN-701
- Eli Lilly’s stock soars as successful trial of weight-loss pill is a game changer
- This Weight Loss Stock Could Skyrocket by 462%, According to Wall Street
- Terns Pharma: I Don't See The Positioning (NASDAQ:TERN)
Дневной диапазон
7.14 7.63
Годовой диапазон
1.86 8.46
- Предыдущее закрытие
- 7.13
- Open
- 7.15
- Bid
- 7.30
- Ask
- 7.60
- Low
- 7.14
- High
- 7.63
- Объем
- 2.083 K
- Дневное изменение
- 2.38%
- Месячное изменение
- 5.04%
- 6-месячное изменение
- 161.65%
- Годовое изменение
- -12.99%
