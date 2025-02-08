통화 / TERN
TERN: Terns Pharmaceuticals Inc
7.53 USD 0.65 (7.95%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TERN 환율이 오늘 -7.95%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.52이고 고가는 8.17이었습니다.
Terns Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TERN News
- 바클레이즈, Terns Pharmaceuticals에 ’비중확대’ 등급 제시
- Barclays initiates Terns Pharmaceuticals stock with Overweight rating
- Barclays backs biotech with fresh calls on oncology and immunology stocks
- GLP-1 Oral Frontier: Novo Nordisk And Eli Lilly’s 100-Year Duel Enters Its Next Chapter
- Terns Pharmaceuticals, Inc. - TERN-701 Investor Educational Webinar Transcript
- Terns Pharmaceuticals, Inc. (TERN) Special Call - Slideshow (NASDAQ:TERN)
- Terns Pharmaceuticals to host investor webinar on TERN-701 for CML
- Terns Pharmaceuticals stock rating reiterated at Mizuho amid oral GLP-1 market shifts
- Why Are Weight-Loss Stocks Gaining Thursday? - Viking Therapeutics (NASDAQ:VKTX), Novo Nordisk (NYSE:NVO), Structure Therapeutics (NASDAQ:GPCR), Terns Pharma (NASDAQ:TERN)
- Terns pharmaceuticals CEO Burroughs buys $90k in shares
- Terns completes enrollment in Phase 2 obesity drug trial
- Citizens JMP reiterates Terns Pharmaceuticals stock rating on positive data
- Terns Pharmaceuticals to Participate in Upcoming June Investor Conferences
- Terns Pharmaceuticals Selected for Oral Presentation at European Hematology Association Congress For Preclinical Data on Novel Allosteric BCR-ABL Inhibitor TERN-701
- Eli Lilly’s stock soars as successful trial of weight-loss pill is a game changer
- This Weight Loss Stock Could Skyrocket by 462%, According to Wall Street
- Terns Pharma: I Don't See The Positioning (NASDAQ:TERN)
일일 변동 비율
7.52 8.17
년간 변동
1.86 8.46
- 이전 종가
- 8.18
- 시가
- 8.16
- Bid
- 7.53
- Ask
- 7.83
- 저가
- 7.52
- 고가
- 8.17
- 볼륨
- 1.643 K
- 일일 변동
- -7.95%
- 월 변동
- 8.35%
- 6개월 변동
- 169.89%
- 년간 변동율
- -10.25%
20 9월, 토요일