QuotazioniSezioni
Valute / TERN
Tornare a Azioni

TERN: Terns Pharmaceuticals Inc

7.53 USD 0.65 (7.95%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TERN ha avuto una variazione del -7.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.52 e ad un massimo di 8.17.

Segui le dinamiche di Terns Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TERN News

Intervallo Giornaliero
7.52 8.17
Intervallo Annuale
1.86 8.46
Chiusura Precedente
8.18
Apertura
8.16
Bid
7.53
Ask
7.83
Minimo
7.52
Massimo
8.17
Volume
1.643 K
Variazione giornaliera
-7.95%
Variazione Mensile
8.35%
Variazione Semestrale
169.89%
Variazione Annuale
-10.25%
20 settembre, sabato