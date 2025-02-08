Valute / TERN
TERN: Terns Pharmaceuticals Inc
7.53 USD 0.65 (7.95%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TERN ha avuto una variazione del -7.95% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.52 e ad un massimo di 8.17.
Segui le dinamiche di Terns Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
7.52 8.17
Intervallo Annuale
1.86 8.46
- Chiusura Precedente
- 8.18
- Apertura
- 8.16
- Bid
- 7.53
- Ask
- 7.83
- Minimo
- 7.52
- Massimo
- 8.17
- Volume
- 1.643 K
- Variazione giornaliera
- -7.95%
- Variazione Mensile
- 8.35%
- Variazione Semestrale
- 169.89%
- Variazione Annuale
- -10.25%
20 settembre, sabato