TERN: Terns Pharmaceuticals Inc
7.40 USD 0.10 (1.37%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TERN de hoy ha cambiado un 1.37%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.37, mientras que el máximo ha alcanzado 7.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Terns Pharmaceuticals Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
7.37 7.75
Rango anual
1.86 8.46
- Cierres anteriores
- 7.30
- Open
- 7.59
- Bid
- 7.40
- Ask
- 7.70
- Low
- 7.37
- High
- 7.75
- Volumen
- 2.096 K
- Cambio diario
- 1.37%
- Cambio mensual
- 6.47%
- Cambio a 6 meses
- 165.23%
- Cambio anual
- -11.80%
